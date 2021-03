NX Studio de Nikon est une application gratuite pour Mac qui vous permet d’éditer et de gérer les photos prises avec des appareils photo Nikon.

La nouvelle application NX Studio remplace à la fois l’ancien logiciel de traitement et d’édition ViewNX-i et Capture NX-D que Nikon avait créé dans le passé. Toutes les fonctionnalités sont désormais déplacées vers cette seule application.

NX Studio offre une prise en charge étendue des fichiers RAW, y compris les fichiers RAW, .NEF et .NRW tels que ceux des derniers appareils photo sans miroir de Nikon.

Pour la gestion des photos, les images sont présentées dans une visionneuse entièrement repensée avec plus d’options disponibles, notamment des miniatures, des emplacements, des métadonnées, plusieurs comparaisons de photos et l’édition en plein écran. Lors de l’édition, les utilisateurs ont accès à diverses options, telles que la balance des blancs, l’exposition, le D-éclairage actif, la réduction du bruit, etc. Les images peuvent être exportées dans différents formats et peuvent être partagées sur d’autres plates-formes et directement dans Nikon Image Space.

NX Studio est disponible gratuitement sur le site officiel.