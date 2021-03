Google a toujours fait des données son activité principale. La société collecte des informations à partir de votre navigateur Web, de votre smartphone Android et de tous les services associés. Bientôt, tout cela pourrait enfin changer.

Comment fonctionne le suivi des données aujourd’hui ?

Que le Web soit interconnecté, notamment en ce qui concerne le suivi des données à des fins publicitaires, ce n’est pas un mystère. En fait, Google suit l’activité Web de chaque utilisateur, croise les données avec d’autres appareils et services utilisés et vend des espaces publicitaires à ses annonceurs.

Grâce à sa puissance, Google a toujours fait des données des utilisateurs des chiffres vraiment importants. Le suivi des entreprises est d’ailleurs l’un des principaux modèles commerciaux de Google.

Le nouveau système de suivi moins invasif

Étonnamment, Google vient d’annoncer une nouvelle qui va révolutionner le suivi des données des utilisateurs. L’entreprise a en effet décidé de ne plus utiliser les données de l’historique des utilisateurs à des fins de suivi. De plus, Google ne créera pas de nouveaux outils pour faire correspondre les données entre les navigateurs et d’autres données sur votre smartphone Android.

Cela a été annoncé par David Temkin, le directeur PM du secteur de la confidentialité des publicités de la société dans un article de blog. Il a aussi précisé qu’aucun utilisateur n’aurait jamais dû accepter ces pratiques et que les annonceurs n’ont pas besoin de ces données pour proposer leurs publicités.

Google ne cessera pas complètement de suivre les données, mais visera à ne collecter que les données réellement utiles afin de proposer des publicités ciblées pour chaque utilisateur. La question se pose alors : qu’est-ce qui va réellement changer pour les utilisateurs ?

Dans la pratique, Google ne « passera plus au crible » votre historique, mais continuera d’associer votre profil utilisateur à d’autres profils ayant des comportements similaires au vôtre. Google associera, par exemple, vos préférences pour le café et les voitures à d’autres utilisateurs et proposera également votre profil aux annonceurs pour les publicités de motos si cela devait effectivement être l’un des plus populaires parmi les autres utilisateurs intéressés par le café et la voiture.

Maintenant, l’algorithme est certainement plus précis car il sait déjà si les motos ne vous intéressent pas. À partir du deuxième trimestre de 2021, cela fonctionnera comme expliqué ci-dessus.

Au fil du temps, le nouvel algorithme de Google affinera encore mieux son fonctionnement à la fois au profit de la confidentialité des utilisateurs et au profit des annonceurs.