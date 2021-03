« Billie Eilish: The World’s A Little Blurry » est devenu le plus grand succès sur Apple TV+ chez les jeunes et a amené un nombre record de nouveaux abonnés au service.

Selon les données partagées par Deadline, le documentaire a attiré 33% des nouveaux utilisateurs sur Apple TV+ aux États-Unis, gagnant surtout un très jeune public. Aucun contenu n’avait amené un si grand nombre de nouveaux abonnés à la plate-forme.

« Billie Eilish: The World’s A Little Blurry » offre un regard profondément intime sur le parcours de cette adolescente extraordinaire qui, à tout juste dix-sept ans, partage son temps entre la rue, la scène et la maison avec sa famille, alors qu’elle écrit, enregistre et sort son album « WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? ».

Apple a payé 25 millions de dollars pour acheter les droits exclusifs de ce documentaire, remportant la bataille contre Netflix et Amazon Prime Video. L’augmentation record du nombre d’abonnés et l’acquisition d’un jeune public indiquent que ce doc a porté ses fruits.

Le documentaire est vraiment bien fait et nous vous recommandons de le regarder même si vous n’êtes pas fan de Billie Eilish.