Les nominations pour les Annie Awards de cette année ont été révélées. Apple TV+ a réussi à obtenir 11 nominations grâce à « Wolfwalkers » et « Stillwater ».

Les nominations aux Annie Awards, conçues pour promouvoir le meilleur de l’animation, ont été annoncées par ASIFA-Hollywood. Sur les 11 nominations pour TV+, 10 ont été remportées par Wolfwalkers, un long métrage d’animation co-réalisé par Tomm Moore et Ross Stewart et développé par les studios de production Cartoon Saloon et Melusine Productions.

Nominations pour Wolfwalkers :

Meilleur film d’animation – Indépendant

Meilleur FX – Fonctionnalité

Meilleur design de personnage – Fonctionnalité

Meilleure animation de personnage – Fonctionnalité

Meilleure réalisation – Long métrage

Meilleure musique – Long métrage

Meilleure écriture – Fonctionnalité

Meilleur doublage – Long métrage

Meilleur storyboard – Fonctionnalité

Meilleur design de production – Fonctionnalité

Nominations Stillwater :

Meilleure série préscolaire

Les gagnants des Annie Awards seront annoncés le 16 avril. Ces 11 nominations pourraient s’ajouter au palmarès des séries et films Apple Original, qui comptent actuellement 74 prix et près de 300 nominations.