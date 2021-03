Selon DigiTimes, Apple prévoit de lancer de nouveaux modèles d’iPad et de MacBook dotés d’écrans OLED en 2022.

Au fil des ans, Apple a progressivement augmenté l’adoption d’écrans OLED sur ses produits, déjà en 2015 avec l’Apple Watch. Deux ans plus tard, c’était au tour de l’iPhone X, qui est devenu le premier smartphone Apple doté d’un écran OLED. Puis en 2020 avec la gamme iPhone 12, tous équipés d’un écran OLED, dont les avantages par rapport aux LCD peuvent être vus dans une luminosité plus élevée, un contraste amélioré, des noirs plus profonds et des angles de vision plus larges.

Les Mac et iPad utilisent toujours des dalles LCD, mais selon les dernières rumeurs, les premiers modèles d’iPad Pro et de MacBook avec écran OLED devraient être lancés en 2022. Ces écrans OLED devraient être fournis par LG et Samsung.

En supposant qu’Apple envisage réellement de sortir des modèles iPad et MacBook OLED, 2022 semble être une date plus plausible, puisque Apple devrait sortir des iPad et MacBook avec écrans mini-LCD rétroéclairés par LED cette année.