Si vous êtes fan de la saga « Crash Bandicot », vous serez heureux d’apprendre que le jeu « Crash Bandicoot: On The Run » a enfin une date de lancement officielle sur l’App Store.

Crash Bandicoot: On the Run pour iPhone et iPad sera un runner sans fin et re-proposera tous les personnages de la saga. Ce n’est pas le premier titre de la série sur l’App Store, déjà en 2008, lors des premiers jours du lancement de l’iPhone, Crash Bandicoot Nitro Kart 3D avait attiré de nombreux joueurs.

Dans ce nouveau titre, le Dr Neo Cortex a envoyé ses hommes de main à travers le multivers pour prendre le contrôle de toutes les dimensions. Avec l’aide de sa sœur Coco, Crash doit restaurer les méchants de Cortex à leur taille. Pour ce faire, vous devrez utiliser l’énergie imparable de Crash et courir ! Dans le jeu, vous trouverez des lieux emblématiques de la saga tels que Turtle Woods, Lost City, Temple Ruins, le laboratoire et bien d’autres pistes !

Le titre assure 100 heures de jeu et sera disponible sur l’App Store à partir du 25 mars. Il est déjà possible de la précommander dès maintenant ici. En attendant, vous pouvez jeter un œil à la bande-annonce ci-dessous :