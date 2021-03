Les appels audio et vidéo sont désormais disponibles sur WhatsApp Desktop, à la fois sur Mac et PC Windows.

Grâce à cette nouveauté, les utilisateurs pourront répondre et passer des appels audio et vidéo via WhatsApp Desktop sur Mac ou PC Windows.

WhatsApp explique que la fonctionnalité n’est actuellement disponible que pour les appels individuels dans l’application de bureau et sera étendue aux appels de groupe à l’avenir. Les appels audio et vidéo étant devenus encore plus fréquents ces derniers mois en raison de la pandémie, la société affirme que « pouvoir répondre aux appels sur un écran plus grand est extrêmement important pour ses utilisateurs » .

« Répondre sur un écran plus grand facilite le travail avec des collègues, voyez votre famille plus clairement ou libérez vos mains pour vous déplacer dans la pièce pendant que vous parlez. Pour rendre les appels de bureau plus utiles, nous nous sommes assurés que cela fonctionnait parfaitement pour l’orientation portrait et paysage, qui apparaît dans une fenêtre auto-redimensionnable sur l’écran de votre ordinateur et qui est toujours au top afin que vous ne perdiez jamais vos conversations vidéo dans un onglet de navigateur ou une pile de fenêtres ouvertes »

Tout comme sur un smartphone, WhatsApp Desktop permet aux utilisateurs de changer l’orientation de l’écran entre le mode portrait et paysage, et offre également une option pour garder la fenêtre toujours au-dessus. Pendant un appel, les utilisateurs peuvent également activer ou désactiver la vidéo et désactiver le microphone.

Tous les appels vocaux et vidéo sont cryptés de bout en bout, que l’appel provienne d’un smartphone ou d’un ordinateur.

Vous pouvez télécharger la dernière version de WhatsApp Desktop avec prise en charge des appels vidéo et audio sur le site officiel.