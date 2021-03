Apple a annoncé avoir commandé la production de la série pour « Dr. Brain », basée sur la populaire webtoon coréenne.

« Dr. Brain » sera écrite et réalisée par le réalisateur Kim Jee-Woon. Le rôle de Dr. Brain sera interprété par Lee Sun-Kyun, mieux connu pour son rôle dans « Parasite ». La série est en production en Corée du Sud et devrait faire ses débuts plus tard cette année.

La série racontera l’histoire d’un scientifique qui travaille à la découverte de nouvelles technologies pour accéder à la mémoire du cerveau, des outils qu’il commence à utiliser lorsque sa famille est impliquée dans un mystérieux accident.

« « Dr. Brain » est un voyage émotionnel qui suit un scientifique obsédé par la découverte de nouvelles technologies pour accéder à la conscience et aux souvenirs du cerveau. Sa vie change lorsque sa famille est victime d’un mystérieux accident et il utilisera ses compétences pour accéder aux souvenirs du cerveau de sa femme pour découvrir le mystère derrière ce qui est vraiment arrivé à sa famille. »

« Dr. Brain » est l’un des nombreux drames internationaux Apple Original à venir sur TV+. Apple travaille également sur « Pachinko », « Masters of the Air », « Shantaram », « Echo 3 », « Acapulco » et d’autres séries/films.