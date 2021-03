Plusieurs événements et conventions de haut niveau qui étaient censés se tenir en personne au printemps et en été aux États-Unis ont été annulés ou reportés en raison de la pandémie COVID-19, ce qui suggère qu’Apple fera également de même pour la WWDC 2021.

Le San Diego Comic-Con, l’E3 et l’Anime Expo, trois événements majeurs qui doivent avoir lieu en Californie au cours des prochains mois, ont été annulés pour des raisons de sécurité. Comme le rapporte The Verge, ces événements attirent des milliers de personnes et auraient été un risque trop élevé à prendre.

Beaucoup de ces événements étaient prévus pour le printemps ou l’été prochain, tout comme la WWDC 2021 d’Apple qui se tiendra en juin. Bien qu’Apple n’ait pas encore annoncé les dates de la prochaine conférence, à ce stade, il est très probable que l’événement sera organisé exclusivement en ligne comme l’année dernière. Tout comme le Comic-Con ou l’E3, la WWDC se tient également en Californie et la situation de la COVID-19 n’est toujours pas la meilleure. L’espoir est que cela s’arrange d’ici cet été, permettant à Apple d’organiser normalement l’événement de présentation de l’iPhone 13 à l’automne.

Dans tous les cas, les derniers événements Apple ont été très appréciés pour leur découpe rapide, leur montage vidéo et la manière dont les produits et les différentes innovations ont été présentés.