Selon DigiTimes, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max seront équipés d’un objectif grand angle amélioré, d’une stabilisation d’image sur le capteur et d’une mise au point automatique.

L’iPhone 12 Pro dispose d’une double stabilisation d’image optique standard sur l’objectif grand angle et le téléobjectif, tandis que le modèle Pro Max a été le premier smartphone Apple à intégrer la stabilisation d’image optique basée sur un capteur. Cette technologie permet une image plus nette et une meilleure qualité globale.

Selon DigiTimes, Apple inclura un OIS basé sur des capteurs sur l’iPhone 13 Pro et le 13 Pro Max. De plus, les nouveaux objectifs intégreront également l’autofocus.

Ces rumeurs confirment les propos tenus par l’analyste Kuo ces dernières semaines.