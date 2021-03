Apple a partagé la première bande-annonce de Calls, la nouvelle série originale qui arrivera bientôt sur Apple TV+.

Calls est entièrement raconté à travers des conversations téléphoniques de 12 minutes, adaptées de la série française du même nom créée par Timothée Hochet.

Apple décrit les appels comme « une expérience télévisuelle révolutionnaire et immersive qui n’utilise magistralement que l’audio et quelques images abstraites pour raconter des histoires passionnantes ». La série racontera l’histoire mystérieuse d’un groupe d’étrangers dont la vie est plongée dans le chaos avant un événement apocalyptique.

« Les neuf épisodes de 12 minutes sont racontés à travers une série d’appels téléphoniques qui utilisent une écriture nette, un talent vocal convaincant et des graphiques pour aider à transcrire les conversations dramatiques et sombres à l’écran. Ces scénarios transportent le public dans des situations familières qui deviennent rapidement surréalistes avec des moments passionnants et effrayants. Avec Lily Collins, Rosario Dawson, Mark Duplass et d’autres, Calls prouve que la véritable terreur réside dans votre propre interprétation de ce qui ne peut pas être vu à l’écran et des endroits effrayants où votre imagination peut vous emmener. »

La série comprendra de petites apparitions de Lily Collins, Nick Jonas, Pedro Pascal, Rosario Dawson, Mark Duplass, Riley Keough et d’autres acteurs. Les neuf épisodes de 12 minutes seront diffusés sur TV+ à compter du 19 mars.