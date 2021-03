Selon Deadline, Jodie Comer devrait rejoindre le casting du film « Kitbag » pour Apple TV+ pour incarner la bien-aimée Joséphine de Napoléon.

Kitbag est un film axé sur Napoléon Bonaparte, réalisé par Ridley Scott et qui verra la star Joaquin Phoenix dans le rôle du célèbre général français. Maintenant, nous savons aussi qui pourrait incarner Joséphine.

Pour le moment, il n’y a rien d’officiel, car les négociations avec l’actrice semblent toujours en cours. Cependant, Scott semble avoir été impressionné par la performance de Comer dans le prochain The Last Duel, réalisé par le réalisateur lui-même. Pour cette raison, Ridley Scott aimerait à nouveau collaborer avec elle.

Les initiés disent que Scott a été époustouflé par son travail lors de la production du film, qu’il a récemment terminé en production. Bien que Comer n’ait pas encore rencontré de dirigeants et Scott pour le rôle de Joséphine, des sources affirment que la réalisatrice n’a pas tardé à la déclarer un choix parfait pour le rôle.

Le film Kitbag a été écrit par David Scarpa (All The Money in The World). Scott et Kevin Walsh, quant à eux, produiront le film par l’intermédiaire de la société de production du réalisateur, Scott Free. La production devrait démarrer au premier semestre 2022.

Il faudra certainement un certain temps avant que nous puissions voir ce nouveau film sur Apple TV+. Nous aurons donc l’occasion d’en reparler ultérieurement avec probablement de nouvelles informations.