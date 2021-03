Apple aurait abandonné les configurations SSD de 512 Go et 1 To de l’iMac 4K 21.5″, ce qui pourrait signifier que de nouveaux modèles sont en chemin.

Des sources proches de la chaîne d’approvisionnement d’Apple affirment qu’avant l’arrêt de ces configurations, les différents modèles étaient répertoriés comme « actuellement indisponibles » sur le site Web d’Apple. Pour le moment, des modèles iMac 4K avec SSD de 256 Go et Fusion Drive de 1 To sont disponibles, mais on ne sait toujours pas pourquoi Apple n’a cessé de fabriquer que certaines versions. Ce que nous savons, c’est que Cupertino travaille sur de nouveaux iMac au design révisé qui pourraient arriver dans le courant de 2021, pour remplacer les modèles 21,5 pouces et 27 pouces.

Les nouveaux iMac pourraient avoir un design rappelant celui adopté avec le moniteur Pro Display XDR, ainsi que de nouvelles couleurs. Cependant, la société n’a jamais bouleversé la conception des produits, profitant du châssis existant pour les premiers modèles.

Pour l’heure, il reste encore une part d’ombre à ce sujet, mais il est clair que quelque chose va se produire. Apple a mis à jour l’iMac 21,5 pouces pour la dernière fois au début de 2019 avec des processeurs plus rapides, des options de stockage plus puissantes et des capacités graphiques améliorées. L’iMac 27 pouces, quant à lui, a été mis à jour en août 2020.