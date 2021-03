Samsung a dévoilé sa nouvelle gamme de Smart TV 2021. Avec la technologie micro-LED, Samsung Neo QLED et les téléviseurs lifestyle prendront en charge le contenu 8K et 4K, avec une compatibilité d’AirPlay 2 et de l’application Apple TV.

AirPlay 2 et l’application Apple TV sont disponibles sur les Smart TV Samsung lancés en 2018 (mais la compatibilité est également présente sur certains modèles précédents). La nouvelle gamme de 2021 propose des écrans plus grands, une meilleure qualité d’image et une meilleure expérience de jeu, combinée à une prise en charge continue de la technologie AirPlay 2 d’Apple et de l’application TV. AirPlay 2 vous permet d’envoyer facilement du contenu depuis des appareils Apple vers des téléviseurs Samsung, tandis que l’application TV simplifie l’accès à Apple TV+, aux chaînes de la plate-forme et aux bibliothèques personnelles.

Les nouvelles Smart TV micro-LED de Samsung seront lancés dans des tailles de 110 et 99 pouces à la fin du mois de mars. Une taille de 88 pouces sera lancée cet automne, tandis qu’une taille de 76 pouces arrivera plus tard. Le modèle Samsung Neo QLED offre un support 8K et 4K avec la nouvelle technologie mini-LED

Le modèle Neo QLED 8K de Samsung (QN800A et QN900A) sera disponible dans les tailles 65 pouces, 75 pouces et 85 pouces, tandis que les modèles 4K (QN90A et QN85A) offriront une sélection encore plus large, à partir de 50 pouces. Les prix seront révélés dans les prochains jours.