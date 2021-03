Le fabricant chinois d’écrans BOE, qui est devenu le plus grand fabricant d’écrans pour smartphones en 2020 en devançant Samsung, vient de dévoiler le premier écran capable de se plier à 360 degrés.

Jusqu’à présent, tous les appareils pliables arrivés sur le marché ont pu se plier soit vers l’intérieur, comme les Galaxy Fold de Samsung, soit vers l’extérieur, comme les Mate X de Huawei. L’affichage que vient de présenter BOE est au contraire une véritable révolution, car il peut se plier vers l’intérieur et vers l’extérieur. De plus, celui présenté dans la vidéo est un produit déjà fini, la société a d’ailleurs déjà commencé la production en série de ce écran pliable de nouvelle génération.

Comment BOE a-t-il réussi à réaliser cet écran ?

Selon des rapports de Chine, BOE a utilisé une conception en couches particulière qui est capable de réduire efficacement la contrainte du pli à la fois vers l’intérieur et vers l’extérieur. Par ailleurs, cette technologie est également capable de réduire significativement la formation du pli le long de la ligne de pliage, ce qui est actuellement l’un des inconvénients majeurs des écrans du marché.

Quelle est sa force ?

Les rapports affirment que l’écran pliable à 360 degrés de BOE peut supporter confortablement plus de 200 000 plis. Cela signifie essentiellement que l’affichage durera cinq ans même si vous ouvrez et fermez le smartphone 100 fois par jour. Cependant, il y a aussi d’autres choses à considérer, comme sa capacité à résister aux rayures et aux chutes accidentelles.

Quand verrons-nous le premier smartphone avec cet écran ?

Nous n’aurons probablement pas à attendre très longtemps avant de voir un appareil doté d’un tel écran sur le marché. Le fait que l’entreprise ait déjà entamé la phase de production de masse signifie que nous verrons probablement le premier appareil avec ce type d’affichage entre la fin de l’année et le début de 2022.