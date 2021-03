Le rover Perseverance de la NASA, celui qui a atteint Mars le 18 février, est alimenté par le même processeur PowerPC 750 que celui de l’emblématique iMac G3 de 1998.

Comme rapporté par New Scientist, le rover Perseverance utilise les processeurs RISC sur lesquels Apple a beaucoup misé avant de passer à Intel. Ce processeur a été utilisé pour l’iMac G3 coloré et semi-transparent qui, en effet, a sauvé Apple d’une éventuelle faillite. Le PowerPC 750 était autrefois un processeur monocœur à 233 MHz avec 6 millions de transistors, ce qui peut sembler douloureusement lent maintenant, mais il a été le premier à intégrer la prédiction de branche dynamique qui est encore utilisée dans les processeurs modernes.

Étant donné que le lancement de Perseverance sur Mars a eu lieu en juillet 2020, on se demande pourquoi la NASA a choisi d’utiliser un processeur aussi ancien. La réponse est simple : la fiabilité. De plus, bien que le chipset principal soit le même, il existe quelques différences : la version utilisée à l’intérieur du rover est conçue pour résister à des températures comprises entre -55 et 125 degrés Celsius et coûte environ 200 000 $.

Apple a utilisé des puces PowerPC dans ses Mac jusqu’en 2005, avant de passer aux processeurs conçus par Intel.