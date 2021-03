D’après Digitimes Research, les iPhone 12 Pro et Pro Max devraient contribuer de manière significative à une croissance des expéditions de smartphones dans le monde au premier trimestre de cette année.

Le rythme des expéditions d’iPhone 12 Pro et 12 Pro Max devrait s’aligner sur l’augmentation générale des expéditions des marques chinoises désireuses de combler le vide laissé par Huawei, qui culminera avec environ 340 millions d’unités expédiées dans le monde au cours du 1er trimestre 2021. Il s’agit donc d’une croissance d’environ 50% sur une base annuelle.

Les expéditions d’iPhone devraient totaliser plus de 60 millions d’unités au premier trimestre 2021, suivies par Samsung et Xiaomi. En revanche, Huawei expédiera moins de 20 millions de smartphones, pour ne se classer qu’à la sixième place au T1 2021.

De plus, Digitimes s’attend à ce que les expéditions mondiales de smartphones compatibles 5G atteignent plus de 600 millions d’unités en 2021, contre 280 millions en 2020. Au cours de l’année écoulée, Huawei, Apple et Samsung étaient les leaders, représentant plus de 70% des expéditions mondiales dans cette catégorie de marché.