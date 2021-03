Comme prévu, Apple a supprimé l’app « Music Memos » du magasin, qui permettait aux musiciens et aux auteurs-compositeurs de capturer des idées pour leurs chansons à la volée.

Comme indiqué par The 8-Bit, depuis aujourd’hui, l’application n’est plus affichée dans les résultats de recherche sur l’App Store. Elle ne peut donc pas être téléchargée via un lien direct. Cependant, les utilisateurs qui avaient déjà installé Music Memos pourront continuer à l’utiliser ou la télécharger à nouveau à partir de l’historique des achats de l’App Store.

Apple avait annoncé cette décision en décembre en suggérant aux utilisateurs d’exporter leurs enregistrements de mémos musicaux vers leur bibliothèque de mémos vocaux pour s’assurer de ne rien perdre.

Lancée pour la première fois en janvier 2016, l’application a pu analyser le rythme et les accords des enregistrements de guitare acoustique et de piano, en ajoutant instantanément une batterie et une ligne de basse pour fournir un groupe d’accompagnement virtuel personnalisable.

Cependant, Apple a progressivement abandonné ce projet, ne fournissant pas de mises à jour pour suivre les dernières versions d’iOS. La dernière mise à jour, la version 1.0.7, n’a ajouté que la possibilité d’exporter les enregistrements Music Memos vers la bibliothèque de mémos vocaux pour aider les utilisateurs à effectuer le transfert. Apple dit que les mémos vocaux peuvent être utilisés pour capturer rapidement des idées aussi facilement que les mémos musicaux, et que les enregistrements peuvent être apportés avec GarageBand.

L’exportation de mémos musicaux en mémos vocaux nécessite un iPhone avec iOS 14 ou un iPad avec iPadOS 14, ainsi que les dernières versions des deux applications. Le contenu exporté apparaîtra dans les mémos vocaux dans un dossier nommé « Mémos musicaux ».