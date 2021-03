Pour la première fois, les paiements numériques ont dépassé les paiements en espèces dans le monde.

Les données partagées par le FIS nous indiquent que 2020 restera dans les mémoires comme l’année au cours de laquelle les paiements numériques ont dépassé ceux en espèces. Jim Johnson, responsable de FIS Merchant Solutions, a déclaré que la pandémie avait accéléré la dynamique des paiements numériques et sans contact, au détriment de l’argent liquide.

Selon cette étude récente, l’utilisation d’espèces a chuté de 10% en 2020, ne représentant qu’un cinquième de tous les paiements en magasin dans le monde. Au Canada, au Royaume-Uni, en France, en Norvège, en Suède et en Australie, l’utilisation des espèces a diminué de moitié. Apple Pay et d’autres services de paiement par smartphone tels que Samsung Pay et Google Pay ont beaucoup aidé à convaincre de nombreux utilisateurs d’abandonner l’argent liquide pour payer via des appareils mobiles.

La région d’Asie-Pacifique est un leader dans l’utilisation des paiements mobiles, avec environ 40% du total. En Europe, l’utilisation du paiement sans contact est de seulement 7%, mais avec une forte croissance d’une année sur l’autre. L’étude prévoit que d’ici 2024, les espèces représenteront moins de 10% des paiements en magasin aux États-Unis et seulement 13% dans le monde.