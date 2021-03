Pour tous les amateurs de jeux de réflexion, le nouveau jeu Inked vous invite à incarner le rôle d’un samouraï déchu connu sous le nom de Nameless Hero. Ce titre se veut très intéressant non seulement pour la mécanique du jeu mais aussi pour son graphisme unique.

Vous ferez face à une nouvelle aventure épique qui vous mettra à l’épreuve avec une route pleine d’obstacles et d’énigmes. L’aventure vous plongera dans un scénario merveilleux et engageant dessiné au stylo avec un style minimaliste, tout en offrant un gameplay engageant grâce à des mécanismes de jeu bien construits optimisés pour l’écran tactile de nos appareils. Pour stimuler votre esprit de nombreuses énigmes ingénieuses, qui pourront offrir un bon niveau de défi même aux plus férus de puzzle-game.

Le titre est disponible pour iPhone, iPad et iPod Touch sous iOS 10 ou version ultérieure. Serez-vous capable de surmonter tous les obstacles sur votre chemin ?

Inked est disponible sur l’App Store au prix de 4,49 euros.