Depuis un moment, les rumeurs évoquent un possible » iPhone sans port « , c’est-à-dire dépourvu de connecteur Lightning. Selon Jon Prosser, cette possible innovation semble à nouveau de retour chez Apple. Cette possibilité a cependant laissé certains utilisateurs assez perplexes, notamment en ce qui concerne la restauration de l’appareil.

L’absence de connecteur entraînerait des changements inévitables concernant la restauration de l’appareil. Il reste donc à comprendre comment Apple pourrait gérer la récupération d’un appareil bloqué ou qui ne répond pas. Bien que cette situation soit assez rare, le câble peut être vu comme une bouée de sauvetage pour l’utilisateur. Une nouvelle rumeur rapportée par Appleosophy décrit une procédure de récupération appelée Internet Recovery. Apparemment, Apple travaillerait sur trois façons différentes d’offrir une récupération efficace de l’appareil même en l’absence du connecteur Lightning.

La première implique un mode de réinitialisation manuelle activé par l’utilisateur. L’appareil créerait ensuite une connexion sans fil avec un Mac ou un PC avec iTunes installé, qui afficherait ensuite des instructions pour guider l’utilisateur tout au long du processus de récupération. Dans le second cas, Apple aurait pensé à un accès automatique à la récupération en cas de dysfonctionnement, puis en gardant un accès forcé via bluetooth en troisième et dernier recours.

Cependant, Apple n’aurait pas exclu l’idée de maintenir l’accès filaire, ce qui pourrait concerner le slot SIM. Pour le moment, il ne s’agit que de rumeurs, mais il sera intéressant de voir si l’iPhone 13 sera le premier iPhone sans port.