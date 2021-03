Apple a envoyé un e-mail aux développeurs en possession du Developer Transition Kit demandant le retour du Mac Mini d’ici le 31 mars.

Les Developer Transition Kit sont des Mac mini avec des puces A12Z qu’Apple a fournis aux développeurs avant la sortie des Mac M1, afin qu’ils puissent commencer à travailler sur les applications ARM.

Dans l’e-mail, Apple a fourni aux développeurs des instructions d’expédition et prévoit de commencer à collecter des DTK à partir de la semaine prochaine. Les Mac mini DTK avaient 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go, deux ports USB-C, deux ports USB-A et un port HDMI 2.0 en plus de la puce A12Z, qui a été utilisée pour la première fois dans les iPad Pro 2020.

« Merci encore d’avoir participé au programme Universal Quick Start et d’avoir fait l’effort de créer d’excellentes applications Mac. Nous vous envoyons les instructions pour renvoyer le Developer Transition Kit (DTK) qui vous a été prêté dans le cadre du programme. Veuillez consulter ces détails et nous renvoyer tous les DTK avant le 31 mars 2021.

Comme mentionné dans notre dernier e-mail, après avoir confirmé le retour du DTK, vous recevrez un crédit de 500 $ sous la forme d’un code promotionnel unique valable jusqu’à la fin de 2021. Vous pouvez l’utiliser pour acheter un nouveau Mac M1 ou d’autres produits Apple commandés via l’Apple Store en ligne. »

Pour recevoir l’une des unités DTK, les développeurs ont dû payer 500 $, qu’Apple retourne maintenant sous forme de crédit à utiliser sur la boutique en ligne. Au départ, la société prévoyait un remboursement de 200 $, avant de passer à 500 après les plaintes des développeurs.

Notez que le crédit de 500 $ sera le même dans le monde entier, car Apple n’ajustera pas ce montant en fonction du changement de chaque pays ou des dépenses initiales du développeur. Cela signifie que certains développeurs qui ont payé 539 € en Europe pour recevoir le DTK, ne recevront désormais que 500 $.