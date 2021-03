Le futur iPhone 13 attendu, si la pandémie le permet, pour le mois de septembre 2021 pourrait introduire une nouveauté au niveau du stockage.

À ce jour, la gamme d’iPhone n’a jamais dépassé les 512 Go, un stockage plus qu’important pour tous les types d’utilisation. Cependant, avec les prochains iPhone, la firme de Cupertino pourrait opter pour une nouvelle variante de 1 To, offrant ainsi beaucoup d’espace pour les applications et le contenu multimédia. Cela a été révélé par un analyste de Wedbush, dont les informations issues des chaînes d’approvisionnement font référence à cette volonté précise d’Apple.

Présent sur iPad depuis un moment, ce stockage pourrait ravir les utilisateurs qui stockent d’importantes données sur leur iPhone. La concurrence a probablement aussi contribué à pousser Apple vers ce choix, comme Samsung qui a déjà franchi le cap de cette mémoire très généreuse sur ses smartphones depuis un certain temps.

Reste maintenant à voir si la rumeur d’un iPhone 13 de 1 To arrivera vraiment à l’automne prochain.