Le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, a assisté à sa première salle Clubhouse, où il a répondu à une série de questions également liées aux iPhone.

Gates a été interviewé par le journaliste Andrew Ross Sorkin et, comme l’application Clubhouse n’est actuellement disponible que sur iOS, l’une des questions qui se posait était bien sûr de savoir si Gates utilise régulièrement un iPhone et préfère iOS à Android.

Bill Gates a en fait confié qu’il utilise généralement un smartphone Android, car il souhaite tout suivre. De plus, certains fabricants de smartphones Android préinstallent le logiciel Microsoft et sont plus flexibles sur la manière dont le logiciel se connecte au système d’exploitation. Le co-fondateur de Clubhouse, Paul Davison, qui a brièvement assisté à la salle, a déclaré à Gates et Sorkin qu’une version Android de l’application était déjà en cours de préparation.

Au cours de l’entrevue, Gates a également admis qu’il avait une relation difficile avec Steve Jobs. Malgré cela, il a défini l’ancien PDG d’Apple comme une personne « unique ». Parmi les autres sujets abordés dans la discussion figuraient la crise sanitaire mondiale, le changement climatique et le nouveau livre de Gates « Comment éviter une catastrophe climatique ».

Si vous êtes curieux, l’interview complète, d’une durée d’environ une heure, est disponible sur YouTube.