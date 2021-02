Grande nouvelle chez Square Enix, avec deux annonces très importantes concernant la célèbre franchise Final Fantasy. La société a en effet annoncé officiellement l’arrivée sur l’App Store de Final Fantasy VII The First Soldier et Final Fantasy VII Ever Crisis.

The First Soldier (prévu en 2021) est un jeu d’action de bataille royale qui se déroule à Midgar avant les événements du jeu original PlayStation 4. En tant que soldat en herbe, vous devez tirer le meilleur parti de vos sorts et capacités dans une bataille serrée pour survivre. Il y a certainement une grande curiosité autour de cette formule de jeu, qui est nouvelle dans la franchise.

Final Fantasy VII Ever Crisis (prévu pour 2022), en revanche, sera une expérience solo en chapitres qui couvriront toute la période de FFVII, y compris les événements du jeu original, mais aussi de nouveaux éléments narratifs liés aux origines des soldats, écrit par le scénariste Kazushige Nojima.

Il n’y a actuellement aucun autre détail sur ces deux jeux. Il ne reste donc plus qu’à patienter attendant que Square Enix partage plus d’informations, notamment la fenêtre de sortie officielle des deux titres.