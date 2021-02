Selon Reelgood, « For All Mankind » et « Palmer » d’Apple TV+ sont entrés dans le top dix des contenus les plus regardés en streaming la semaine dernière.

Les classements de Reelgood sont basés sur les données de services tels que Netflix, Hulu, Amazon Prime Video et Apple TV+. La deuxième saison de « For All Mankind », qui raconte une alternative de la course à la Lune, était la neuvième série télévisée la plus diffusée la semaine dernière. WandaVision, la série Marvel à grand succès présentée sur Disney+, occupe la première place, suivie de « Behind Her Eyes » sur Netflix et du nouveau thriller de CBS Clarice.

La deuxième saison de « For All Mankind » a fait ses débuts sur Apple TV+ il y a une semaine, précisément le 19 février, et se déroule quelques années plus tard que la première, précisément en 1983, pendant la guerre froide.

« Palmer », le drame mettant en vedette Justin Timberlake, a également maintenu une position dans le top dix. Le film était le deuxième plus regardé sur les services de streaming au début du mois et reste toujours dans le classement, mais tombe à la sixième place.