Les iPhone et les Mac ont désormais droit à un indice de réparabilité, conformément à une nouvelle norme adoptée par la France. Cet indice est visible sous forme d’une petite étiquette dans chaque fiche produit, sur l’app Apple Store et sur la boutique en ligne. Il est également possible d’avoir davantage de détails poilu chaque appareil à partir de ce lien.

L’indice de réparabilité permet aux utilisateurs d’avoir une meilleure idée de la facilité ou de la difficulté de réparer un appareil avant de l’acheter.

« L’indice de réparabilité permettra aux consommateurs de savoir si leur produit est réparable, difficile à réparer ou non réparable. Il aura les moyens d’agir à travers un outil simple et visuel », précise le ministère de la Transition écologique, qui ajoute : « Pour faciliter la réparation et favoriser l’utilisation de pièces détachées de l’économie circulaire, les consommateurs bénéficieront de l’acte d’achat d’un produit, à partir d’informations sur la disponibilité et l’indisponibilité des pièces de rechange ». Ce délai de mise à disposition des pièces détachées doit être de 15 jours ouvrés.

Comme vous le voir, il y a au total cinq critères différents utilisés pour déterminer l’indice de chaque appareil, notamment la facilité de démontage et la disponibilité des pièces nécessaires à la réparation :

La disponibilité d’une documentation (pour la réparation, l’utilisation et l’entretien ainsi que la durée de mise à disposition de ces informations)

Le démontage (la facilité avec laquelle cela se fait, la facilité d’accès aux pièces, les outils requis, la manière dont les pièces sont fixées dans l’appareil)

Les pièces détachées (durée de disponibilité et délais de livraison)

Le prix des pièces détachées (par rapport au neuf)

Les mises à jour logicielles disponibles, l’offre d’une assistance technique à distance sans frais et la possibilité de remettre son appareil à zéro de manière logicielle

L’iPhone 12 mini a obtenu un score de 6/10 dans l’indice de réparabilité, tandis que l’iPhone 11 a obtenu un score de 4,6/10. Du côté des Mac, le nouveau MacBook Air M1 obtient une note de 6,5/10, tandis que le MacBook Pro M1 obtient une note de 5,6/10.

Que pensez-vous de cet indice de réparabilté ?