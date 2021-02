Apple célébrera le Mois de l’histoire des femmes le 8 mars avec une série de contenus en vedette qui promouvront la créativité des femmes sur l’App Store et d’autres services Apple.

Voici les initiatives prévues pour les semaines à venir :

« Pour le Mois de l’histoire des femmes et la Journée internationale de la femme, Apple amplifie davantage les voix féminines qui conduisent la culture et le changement en mettant en avant des histoires inédites, du contenu exclusif et des collections organisées dans tous ses services. Disponibles à partir de mars, ces offres célèbrent les réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques de toutes les femmes qui accélèrent le débat sur l’égalité des sexes. »

À compter de la Journée internationale de la femme, par exemple, les abonnés Apple Fitness+ (États-Unis uniquement) auront accès à une collection de 24 entraînements avec des listes de lecture complètes entièrement composées d’artistes féminines. D’autres contenus présentés seront également disponibles dans l’application Apple TV et sur Apple Books, Apple Podcasts, Apple News, Apple Music, Apple Arcade et l’App Store.

App Store

Apple célèbre les femmes qui se lancent le défi de créer de nouvelles voies et méthodes de travail, partageant leurs connaissances et leurs expériences pour que les autres suivent leurs traces. Les clients peuvent lire les histoires de femmes développeurs dans des interviews exclusives ou parcourir la collection App Made by Women organisée par les éditeurs. De plus, l’App Store proposera l’application du jour et le jeu du jour d’une créatrice en mars et, avec Apple Arcade, proposera une collection de jeux mettant en vedette des personnages féminins.

Apple Music

Apple Music met en avant les femmes qui sont des leaders dans leur domaine, battant des records, gravissant les palmarès et inspirant les autres par leur travail et leur influence au sein de la culture pop et au-delà. Les auditeurs d’Apple Music peuvent choisir parmi une large gamme de listes de lecture, organisées par « Visionary Women », d’artistes et d’influenceurs du monde entier. Apple Music proposera également quatre courts métrages au contenu original. Apple Music Radio et Apple Music TV présenteront différentes voix féminines, histoires et comédies musicales pendant 24 heures, l’une après l’autre, le 8 mars.

Apple TV

L’application Apple TV met en avant les showrunners, les réalisateurs, les stars et les membres d’équipage qui travaillent – à la fois devant et derrière la caméra – pour faire avancer la lutte pour l’égalité des femmes. Les clients peuvent profiter de collections organisées qui célèbrent les voix emblématiques et émergentes qui mettent les expériences des femmes au premier plan de leur narration, mettent en valeur les femmes leaders d’Apple TV+, ainsi que des émissions, des films et des documentaires remarquables de créateurs internationaux.

La société accueillera également des sessions virtuelles Today at Apple animées par des créatrices, sans oublier le défi d’activité Apple Watch prévu le 8 mars.