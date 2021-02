Apple vient tout juste de sortir macOS Big Sur 11.2.2, une nouvelle version qui porte le numéro de build 20D80. Notez que cette mouture est disponible pour tous les utilisateurs.

Apple explique que cette version vient corriger un problème rencontrés avec des docks et stations d’accueil USB-C non conformes dès lors qu’ils sont branchés à certains Mac, tels que le MacBook Pro 2019, le MacBook Air 2020 et autres.