Apple s’associe à Encircle, une organisation à but non lucratif qui fournit des logements à la communauté des jeunes LGBTQ+ et à leurs familles.

Apple fera un don de 1 million de dollars et contribuera à la cause avec des produits qui « promeuvent la connexion numérique » au sein de l’organisation, Tim Cook étant coprésident d’honneur. La devise d’Encircle est « no sides, only love », symbole de cette organisation qui vise à rassembler les familles et les communautés pour permettre aux jeunes LGBTQ+ de grandir et de s’épanouir.

Encircle exploite plusieurs foyers et services dans l’Utah qui offrent une variété d’opportunités aux jeunes LGBTQ+, y compris des programmes, des réunions avec des psychologues, des groupes de soutien et des espaces sûrs. L’organisation a servi plus de 70 000 personnes depuis sa création en 2017. Stephenie Larsen, PDG et fondatrice d’Encircle, affirme que l’organisation n’a pas perdu un seul jeune à cause du suicide :

« Nous sommes extrêmement reconnaissants que ces leaders mondiaux voient le travail profond que nous accomplissons pour les jeunes et les familles LGBTQ+ dans toutes nos communautés.

Des études ont montré à plusieurs reprises que les jeunes LGBTQ+ à travers le pays luttent beaucoup plus contre la dépression et les tendances suicidaires que leurs pairs hétérosexuels, et la pandémie a rendu ce sentiment d’isolement plus difficile que jamais. Nous nous efforçons d’offrir à ces enfants un environnement positif et aimant qui crée un soutien au sein de leurs communautés où ils peuvent réaliser leur plein potentiel, et cela fonctionne – nous n’avons pas perdu un seul jeune à cause du suicide. Cet incroyable soutien d’Apple rend possible notre expansion à l’échelle nationale et améliorera d’innombrables vies LGBTQ+ en leur rappelant qu’elles sont parfaites, telles qu’elles sont. »

L’organisation à but non lucratif a également lancé une nouvelle campagne « $8 Million, 8 Houses », qui créera huit nouveaux foyers de soins dans divers États : Arizona, Idaho, Nevada et Utah. Ces huit maisons rejoindront les trois maisons existantes dans l’Utah situées à Provo, Salt Lake City et St. George, ainsi qu’une quatrième en construction à Heber.

Apple contribuera à hauteur d’un million de dollars à la nouvelle campagne Encircle. La société fera également don d’iPad et d’autres produits pour étendre la programmation virtuelle d’Encircle et inspirer de nouvelles voies pour la connectivité numérique, la créativité et l’éducation.

Commentant ce partenariat, Cook a déclaré que les personnes LGBTQ+ devraient se sentir en sécurité et soutenues en étant capables de se sentir libres de s’exprimer :

« Toutes les personnes LGBTQ+ doivent se sentir en sécurité et suffisamment soutenues pour être ouvertes sur qui elles sont avec leur communauté et elles-mêmes. Encircle aide à combler les divisions et à rassembler les gens, en envoyant un message puissant selon lequel la plus grande chose à laquelle vous aspirez est d’être qui vous êtes vraiment. J’espère que tout jeune qui se sent seul ou sans soutien trouvera un lien dans cette organisation incroyable. »

Apple a également partagé un nouveau message sur son site Web Newsroom partageant l’histoire de Micah Toelupe, qui attribue à Encircle pour lui avoir sauvé la vie : « L’effet qu’il a eu ici est tellement insensé », dit Micah. « Cela m’a vraiment sauvé la vie. Vous pouvez entrer directement dans la maison et être entouré de personnes qui aimeront et respecteront qui vous êtes. C’était toujours là et tu étais toujours le bienvenu ».