Selon le cabinet d’études IDC, Apple a dominé le marché des smartphones au Japon au quatrième trimestre 2020, la gamme d’iPhone représentant plus de la moitié des ventes totales.

Selon le rapport, le marché de la téléphonie mobile au Japon a atteint 11,4 millions d’expéditions au quatrième trimestre 2020. Les iPhone ont représenté 52,6%. La croissance totale a été de 10,6% en glissement annuel.

Apple a vendu 6 millions d’iPhone au Japon, augmentant les livraisons de 13,8% par rapport à la même période il y a un an surtout grâce à l’iPhone 12 et de la 5G tant appréciés par les utilisateurs japonais. Sharp s’est placé en deuxième position avec 1,4 million d’unités expédiées et une part de marché de 12,4%, tandis que la marque locale Kyocera arrivait en troisième position avec une part de marché de 7,0% et 801 000 unités expédiées.

Samsung a pris la quatrième place avec une part de marché de 6,8%, expédiant 781 000 unités, suivi de Sony – traditionnellement la marque préférée au Japon – qui a terminé cinquième avec 732 000 expéditions et une part de 6,4%.

Sur les 12 mois de 2020, Apple était le plus grand vendeur de smartphones au Japon avec une part de marché de 46,5% et un total de 15,6 millions d’unités, ce qui lui a valu une croissance de 8,3% par an. Pendant ce temps, Sharp, Fujitsu, Samsung et Kyocera ont respectivement capturé 13,3%, 8,3%, 8,1% et 7,5% des parts de marché, les plus petites marques nationales gagnant le reste.

Malgré un retard dans le lancement de la série ‌iPhone 12‌ au Japon en raison de la crise sanitaire mondiale, Apple est restée la marque mobile préférée dans le pays, où iOS représente régulièrement plus de 60% de l’ensemble du secteur.