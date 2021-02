Apple a publié la nouvelle page Web « Ethics and Compliance » sur son site pour mettre en évidence certaines des politiques créées pour garantir que sa conduite commerciale est conforme à la loi.

L’entreprise détaille comment elle garantit le respect des lois, comment elle gère les politiques de l’entreprise et comment des évaluations indépendantes sont menées pour s’assurer que ces politiques sont efficaces parmi les employés.

« Apple mène ses activités de manière éthique, honnête et en totale conformité avec la loi. Nous pensons que la façon dont nous nous conduisons est aussi essentielle au succès d’Apple que la fabrication des meilleurs produits au monde. Notre conduite des affaires et nos politiques de conformité sont essentielles à notre fonctionnement et à la façon dont nous pratiquons nos valeurs au quotidien. »

Apple déclare que tous les employés doivent s’assurer qu’ils ont lu et compris les politiques d’Apple avant de rejoindre l’entreprise. Dans le même temps, le site Web affirme qu’Apple dispose d’un certain nombre d’équipes axées sur la conduite des affaires et la conformité aux politiques, aux lois antitrust, à la santé et à la corruption.

Il existe également des liens vers des fichiers PDF détaillant la manière dont l’entreprise garantit la conformité pour chacun de ces sujets, y compris la responsabilité d’Apple en matière de droits de l’homme et de protection de l’environnement dans ses chaînes d’approvisionnement.

« Nous effectuons des évaluations internes et tierces indépendantes de nos programmes pour nous assurer qu’ils sont efficaces. Nous modifions nos politiques et nos formations pour refléter les tendances émergentes. Le directeur de la conformité d’Apple fournit des mises à jour régulières au comité d’audit et des finances du conseil d’administration. »

La nouvelle page Web « Ethics and Compliance » est disponible ici.