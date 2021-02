L’univers PUBG s’élargira avec « PUBG: New State« , un nouveau titre pour iOS qui sortira d’ici la fin de 2021.

Situé en 2051, PUBG: New State se déroule des années après le PUBG actuel, qui se déroulent à des temps à peu près modernes, sur une nouvelle carte appelée Troi. Le jeu promet d’apporter une multitude d’armes et de véhicules du futur proche, tels que des drones et des boucliers de combat déployables. Sur la base des premières images, on retrouve des éléments similaires à la technologie militaire semi-futuriste de Call of Duty et d’autres tireurs comme Black Ops 3 et 4.

New State promet également de bousculer la formule de jeu PUBG, avec des options de personnalisation des armes dans le jeu qui permettront aux joueurs de modifier leurs armes dans un jeu de la même manière que ce qui se passe dans des titres comme Apex Legends.

New State marque le troisième jeu de bataille royale de l’univers PUBG et sera disponible d’ici la fin de 2021 sur iOS et Android.

Voici un avant-goût en vidéo de ce qui vous attend :