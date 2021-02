Lisa Jackson, vice-présidente d’Apple pour l’environnement, la politique et les initiatives sociales, a été nommée au New Jersey Green Economy Council. Elle y travaillera avec d’autres experts pour soutenir les objectifs de l’État en matière d’énergie propre et de climat.

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a annoncé la nomination hier, affirmant que le groupe « élaborera une feuille de route pour la transition vers des emplois d’énergie propre de haute qualité pour soutenir la famille ».

La première dame de l’État, Tammy Murphy, sera présidente d’honneur avec des représentants de divers départements d’État et des dirigeants de chambres de commerce, de syndicats, de l’industrie, des services publics, des entreprises vertes, des communautés de justice environnementale, des universités et des petites entreprises.

Lisa Jackson est l’un des deux membres du conseil d’administration ayant des liens avec l’industrie de la technologie, aux côtés de la vice-présidente de l’innovation urbaine d’Audible, Aisha Glover.

« Le New Jersey a l’opportunité de conduire le pays vers une transition juste vers une économie verte », a déclaré l’exécutif d’Apple. « En tant qu’ancien commissaire du Département de la protection de l’environnement du New Jersey, je connais les défis environnementaux de l’État, mais je connais aussi ses communautés merveilleusement diversifiées et sa main-d’œuvre hautement talentueuse. J’ai hâte de travailler avec des partenaires dans tous les secteurs pour soutenir les opportunités de l’économie verte ».

Le Conseil de l’économie verte a été créé en vertu d’un décret récemment signé visant à lutter contre le changement climatique en réduisant les émissions polluantes et en passant des combustibles fossiles aux sources d’énergie renouvelables. L’Etat cherchera à investir dans de nouvelles solutions climatiques qui créeront des opportunités d’emploi pour ses habitants.

Chez Apple, Jackson est responsable des initiatives environnementales et dirige les efforts de l’entreprise vers une empreinte opérationnelle neutre en carbone.