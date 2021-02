Belkin travaille sur un nouvel adaptateur qui permettra aux utilisateurs de connecter n’importe quel haut-parleur via AirPlay 2 et HomeKit.

Sur la base des documents divulgués par la FCC, le petit adaptateur appelé « Belkin Soundform Connect » sera alimenté via un câble USB-C et prendra en charge la sortie audio via un port mini-jack 3,5 mm, en plus de l’audio numérique optique. Après avoir connecté un appareil audio à l’adaptateur, l’iPhone, l’iPad ou tout autre appareil Apple, il le détectera comme un haut-parleur AirPlay 2.

Avec la prise en charge d’AirPlay 2, il sera par exemple possible de diffuser de l’audio depuis iOS et macOS vers plusieurs appareils AirPlay 2 en même temps, tels que le HomePod, l’Apple TV et même d’autres haut-parleurs intelligents tels que Sonos. AirPlay 2 offre également une latence réduite par rapport à la première version du protocole et à d’autres technologies audio sans fil, car il est basé sur le Wi-Fi plutôt que sur le Bluetooth.

En plus d’AirPlay 2, les documents de la FCC suggèrent que le Soundform Connect de Belkin inclura le support HomeKit. HomeKit for Smart Speakers vous permet d’assigner l’appareil à une pièce, de sorte que vous pouvez demander à Siri de lire des chansons ou des podcasts dans une pièce spécifique comme la cuisine ou le salon. De plus, les utilisateurs peuvent également contrôler la lecture à distance via l’application Maison.

Selon des informations préliminaires, le nouvel adaptateur de Belkin coûtera près de 100 $. L’accessoire devrait arriver sur le marché dans les prochains mois.