Apple a confirmé que son service de streaming musical Apple Music restera payant, donc pas de version gratuite financée par la publicité.

Tel que rapporté par Musically, Elean Segal, directeur principal de l’édition musicale d’Apple, a exclu la possibilité qu’Apple introduise une offre gratuite d’Music basée sur la publicité.

La déclaration de Segal est intervenue lors d’une session de questions-réponses à la commission du marché numérique du parlement britannique. Avec Apple, des représentants de Spotify et d’Amazon étaient également présents pour discuter des services de musique en streaming et de leurs opinions sur les plans gratuits.

Spotify et Amazon proposent tous deux des abonnements gratuits à leurs services de streaming musical, mais l’expérience utilisateur comprend des interruptions fréquentes avec des publicités limitées et des fonctionnalités intégrées à l’application. À la place, Apple continuera sur sa voie, avec des plans d’abonnement premium, comme l’explique Elean Segal : « Un abonnement gratuit ne garantirait pas suffisamment de revenus pour soutenir un écosystème mondial sain et irait à l’encontre de nos valeurs fondamentales de confidentialité. Apple Music n’a et n’aura aucune publicité ».

Apple Music propose un seul niveau d’abonnement, sans aucune différence en termes de fonction. Les seules exceptions sont les plans famille et étudiant, mais pas la fonctionnalité du service ou la qualité des pistes audio.