Selon certains brevets récents, Apple étudie un revêtement anti-empreintes pour réduire l’apparence des empreintes digitales et des tâches sur les surfaces métalliques de ses futurs produits qui pourraient profiter d’un revêtement en titane.

Le nouveau brevet, déposé auprès de l’USPTO, intitulé « Oxide coatings for metal surfaces », explique comment un revêtement mince peut réduire considérablement l’apparence des empreintes digitales sur les appareils.

Le mois dernier, des brevets pour des boîtiers en titane ont également été découverts, révélant l’intérêt d’Apple pour la manière dont divers appareils, y compris les MacBook, les iPad et les iPhone, pourraient adopter des boîtiers en titane avec une finition texturée distinctive. Maintenant, ce brevet a une fois de plus mis en évidence les avantages de l’utilisation du titane dans l’électronique grand public, tels que la « haute résistance, la rigidité et la dureté ».

Cependant, comparé à d’autres métaux le titane montre facilement les empreintes digitales lorsqu’il est manipulé. Ceci est en partie dû à la réflectance relativement faible des surfaces en titane et en alliage de titane.

Les revêtements oléophobes conventionnels sont généralement utilisés pour réduire la formation d’empreintes digitales sur les surfaces en verre, telles que l’avant et l’arrière des iPhone, mais ces types de revêtements sont beaucoup moins efficaces sur les surfaces en titane. Pour cette raison, Apple doit trouver de nouvelles solutions.

La firme de Cupertino a pensé à utiliser une fine couche d’oxyde « conçue pour réduire ou éliminer les effets colorants des interférences causées par les empreintes digitales ». Le revêtement d’oxyde d’Apple permet à la surface d’un appareil de continuer à réfléchir la lumière comme s’il n’y avait pas d’empreinte digitale, cachant ainsi les tâches grasses.

Apple ajoute que le revêtement anti-empreintes digitales pourrait également être utilisé sur d’autres surfaces, notamment l’aluminium, les alliages d’aluminium, l’acier, le magnésium, les alliages de magnésium, le zirconium ou les alliages de zirconium, bien qu’il ait été développé principalement pour le titane.

Seriez-vous intéressé par des appareils en titane comme l’iPhone, l’iPad et le Mac ?