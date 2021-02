Apple a publié des directives supplémentaires pour les étiquettes de confidentialité que tous les développeurs doivent ajouter dans leurs applications sur l’App Store.

Apple affirme que les règles concernant les types de données tels que les e-mails, les messages texte et le contenu du jeu ont été étendues pour permettre aux développeurs de mieux comprendre et se conformer aux exigences :

« Plus de détails sur le remplissage des étiquettes de confidentialité de l’App Store ont été publiés, y compris plus d’informations sur les types de données, tels que les e-mails ou les messages texte, et le contenu du jeu. De plus amples informations sont également disponibles sur les données collectées dans les vues Web et sur les données qui peuvent être saisies par les utilisateurs dans des documents ou d’autres types de fichiers. »

Sur son site Web destiné aux développeurs, Apple a publié une liste détaillée du type d’informations que les développeurs doivent fournir pour leurs applications, ainsi que des explications sur les types de collecte de données qui doivent être divulguées.

La collecte de données à des fins de suivi, de publicité tierce, de marketing et à d’autres fins doit être divulguée aux utilisateurs. Les développeurs sont tenus de le signaler eux-mêmes en utilisant les directives d’Apple. Pour le moment, l’entreprise ne vérifie pas toutes les étiquettes de confidentialité, mais uniquement sur la base d’un échantillon, c’est pourquoi elle nécessite une collaboration maximale de la part des développeurs. Les applications qui ne respectent pas ces consignes risquent d’être supprimées de l’App Store.