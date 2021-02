Telegram, toujours très actif lorsqu’il s’agit d’ajouter de nouvelles fonctionnalités, a mis à disposition une nouvelle mise à jour pour iOS qui introduit de nombreuses innovations intéressantes.

La mise à jour 7.5 ajoute le support des nouveaux widgets iOS 14 parmi les nouveautés les plus intéressantes. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous pourrez considérablement accélérer l’accès à vos chats préférés via des widgets sur l’écran d’accueil d’iOS, très simple et élégant. En appuyant sur le chat, vous pourrez discuter immédiatement avec la personne sélectionnée.

Cette version est également l’occasion de profiter de la nouvelle fonction de suppression automatique, laquelle permet même dans les discussions simples de définir un minuteur pour la suppression automatique des messages après 24 heures ou 7 jours. Pour activer la suppression automatique, appuyez simplement sur n’importe quel message, cliquez sur Sélectionner puis sur Supprimer tout en haut à gauche. Des nouvelles également pour les groupes et les chaînes avec les nouveaux liens d’invitation. Cette fonction vous permet de créer des liens d’invitation qui fonctionnent pendant une période limitée ou pour un nombre limité de fois. Il est désormais possible de transformer n’importe quel lien d’invitation en un code QR que les utilisateurs peuvent scanner avec l’appareil photo de leur téléphone.

De plus, il est également possible de convertir des groupes qui approchent de la limite d’adhésion en groupes de diffusion illimités. Comme toujours, la messagerie de Durov se révèle très attentive au développement de nouvelles fonctions.

Voici la liste de toutes les nouveautés :

Activez l’autosuppression des messages pour tout le monde 24 heures ou 7 jours après envoi.

Contrôlez les paramètres d’autodestruction dans n’importe quel échange, mais aussi dans les groupes et les canaux dans lesquels vous êtes administrateur.

Pour activer l’autosuppression, maintenez la pression sur n’importe quel message > Choisir > Effacer l’échange dans le coin en haut à gauche de l’écran.

Nouveaux liens d’invitation pour les groupes et les canaux

Créez des liens d’invitation valides pour une durée limitée ou un nombre limite d’utilisations.

Observez quels utilisateurs ont rejoint via votre lien d’invitation, ou via le lien d’un de vos administrateurs.

Transformez n’importe quel lien d’invitation en code QR, que les utilisateurs peuvent scanner à l’aide de l’appareil photo de leur smartphone.

Pour gérer vos liens d’invitation, ouvrez le profil de votre groupe ou canal > Modifier > Liens d’invitation.

Widgets iOS 14

Accédez rapidement à vos échanges directement depuis votre écran d’accueil.

Pour ajouter un widget, maintenez la pression sur l’arrière-plan de votre écran d’accueil > ‘+’ > puis trouvez Telegram.

Groupes aux membres illimités

Convertissez les groupes approchant la limite maximale de membres en groupes de diffusion illimités.

Telegram est disponible gratuitement sur l’App Store