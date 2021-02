Jon Stewart a commencé à sélectionner le personnel pour la création de sa première émission Apple TV+.

Jon Stewart a choisi Brinda Adhikari comme showrunner, une grande experte de l’actualité qui dans le passé a également travaillé pour le « CBS Evening News », remportant le prix Edward R. Murrow en 2020. L’équipe comprendra également Chelsea Devantez, en tant que rédacteur en chef. Devantez a travaillé sur des émissions comme « The Opposition with Jordan Klepper » et « Bless This Mess ».

Selon The Hollywood Reporter, Stewart a également embauché Lorrie Baranek en tant que productrice exécutive. Baranek a plus de vingt ans d’expérience dans la production, y compris des projets comme « My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman » et « The Nightly Show with Larry Wilmore ».

L’émission en développement pour Apple TV+ proposera des épisodes monothématiques d’une heure qui explorent des questions d’actualité pertinentes pour les États-Unis, avec un accent particulier sur le secteur de la défense juridique. La série fera écho à l’émission précédente de Jon Stewart sur « The Daily Show », une émission de télévision satirique qui a duré plusieurs années.

Pour l’heure, aucun autre détail n’a encore émergé quant à la sortie officielle de l’émission sur Apple TV+.