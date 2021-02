Le ministère américain de la Justice enquête sur les plaintes des développeurs concernant l’option « Sign in with Apple » sur iOS et iPadOS, qui est considérée comme anticoncurrentielle.

Introduit avec iOS 13, « Sign in with Apple » est une option de connexion axée sur la confidentialité qui permet aux utilisateurs de s’inscrire et de se connecter à des applications et à des sites Web rapidement et en toute sécurité, en utilisant les informations d’identification de leur identifiant Apple existant. Et sans avoir à créer un nom d’utilisateur ou partager une adresse e-mail avec les développeurs.

Apple demande aux développeurs que toutes les applications de l’App Store avec des options de connexion à Google, Facebook et/ou Twitter fournissent également l’alternative « Sign in with Apple » (à l’exception des applications qui utilisent uniquement des comptes tiers tels que Gmail et Tweetbot). Certains développeurs se sont plaints de cette « obligation ».

Le ministère américain de la Justice a reçu ces plaintes et a décidé d’ouvrir une enquête antitrust contre Apple. Plus précisément, le DOJ examine comment Apple utilise le bouton « Sign in with Apple » et si cela rend plus difficile pour les utilisateurs de sélectionner une option concurrente.

Le porte-parole d’Apple, Fred Sainz, a refusé de commenter l’enquête antitrust en cours, mais a ajouté que la fonction « Sign in with Apple » est conçue pour offrir aux clients une alternative axée sur la confidentialité aux options de connexion fournies par d’autres sociétés.

Le ministère de la Justice n’a pas encore décidé de poursuivre Apple et cette décision pourrait prendre des mois. Facebook et Google font également face à des enquêtes antitrust similaires.