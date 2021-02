Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities, estime qu’Apple a commis une erreur stratégique majeure en n’acquérant pas Netflix il y a des années.

Dan Ives souligne qu’Apple n’a pas encore une part de marché importante dans l’industrie du streaming vidéo, car elle est encore loin derrière Netflix, Amazon et Disney. Pour cette raison, l’analyste souligne que l’une des plus grandes erreurs stratégiques de Tim Cook (et de Steve Jobs) au cours des 10 à 12 dernières années a été de ne pas avoir acquis Netflix il y a longtemps.

Netflix compte 203 millions d’utilisateurs dans le monde, tandis que Disney+ a atteint 94,9 millions d’abonnés un peu plus d’un an après ses débuts. Apple ne publie pas de le nombre d’abonnés TV+, sans compter que de nombreux abonnés profitent encore de l’offre gratuite suite à l’achat d’un produit de l’entreprise. De plus, le gros problème avec Apple TV+ selon Ive est le manque de contenu par rapport aux concurrents.

Pour cette raison, l’analyste suggère qu’Apple remédie partiellement à l’erreur de ne pas avoir racheter Netflix il y a des années en acquérant un studio. De cette manière, Apple TV+ disposerait immédiatement de centaines de nouveaux contenus, peut-être tirés de MGM, Lionsgate, A24 ou d’autres grands studios qui seraient ouverts à la vente.

Cependant, Tim Cook a répété à plusieurs reprises que la stratégie d’Apple était différente. L’entreprise ne souhaite pas se concentrer sur la quantité (comme Netflix), mais sur la qualité de son contenu. Bien sûr, pour le moment, le catalogue est plutôt pauvre, mais déjà en 2021, plusieurs nouveautés devraient arriver.