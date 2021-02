Lors de l’assemblée annuelle des actionnaires d’Apple, Tim Cook a parlé de divers sujets qui affectent le présent et l’avenir de l’entreprise.

L’assemblée de 2021 s’est tenue au format virtuel et a permis aux actionnaires de voter sur des propositions et de poser des questions aux dirigeants d’Apple. Au cours de ces réunions, Apple ne divulgue jamais d’informations sur les produits et 2021 n’a pas fait exception, mais certaines déclarations du Tim Cook méritent d’être soulignées. Les dirigeants d’Apple ont également résumé les résultats financiers, les bénéfices et les politiques de l’entreprise en matière de confidentialité, d’environnement et d’autres valeurs fondamentales.

Tim Cook a déclaré aux actionnaires que 2020 était une période d’innovation prolifique. « Apple fabrique les meilleurs produits, les plus utiles, les plus innovants et les plus fiables et cette année, nous avons porté cette mission à un autre niveau ».

Cook a refusé de donner des détails spécifiques sur les produits à venir, mais a déclaré qu’il y avait « des choses intéressantes pour l’iPhone » et « de grandes choses à venir sur les Mac ». Les AirPods Max sont « extrêmement populaires auprès des critiques et des utilisateurs » et le HomePod mini a été décrit comme « un autre succès cette saison des fêtes ».

Cook a déclaré qu’Apple avait acquis près de 100 entreprises au cours des six dernières années. « Nous n’avons pas peur de regarder des acquisitions de toute taille », a déclaré Cook. « L’accent est mis sur les petites entreprises innovantes qui complètent nos produits et contribuent à les faire progresser ».

En ce qui concerne l’environnement, Cook a déclaré qu’Apple était en bonne voie d’atteindre son objectif le plus ambitieux de zéro émission sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement d’ici 2030. Atteindre cet objectif est un effort et des innovations considérables à l’échelle de l’entreprise. Apple aide beaucoup : « Nous croyons fermement que toutes les entreprises, si elles espèrent être compétitives à l’avenir, doivent commencer par être un leader dans ce secteur. Apple vise également à fabriquer tous ses futurs produits sans rien extraire de la terre, et cet objectif a créé une énergie énorme en interne pour provoquer de grands changements dans le monde. »

Tim Cook a ensuite parlé de la vie privée : « J’ai toujours pensé que le moment de parler est le moment où vous avez quelque chose à dire. J’espère que les efforts d’Apple pour améliorer la confidentialité à la fois dans l’App Store et dans les applications avec des étiquettes de confidentialité et des exigences de transparence seront une vague dans l’étang qui fera progresser l’ensemble du secteur. Apple continue de soutenir les lois américaines et les accords internationaux pour protéger les droits fondamentaux à la vie privée dans le monde. »

En relevant les défis de la pandémie, Cook a déclaré qu’Apple apprenait toujours de nouvelles choses, mais que « l’extraordinaire ruée vers l’innovation et la créativité témoigne de la résilience des employés pendant une période aussi difficile ». Les employés d’Apple se sont adaptés et ont collaboré de leur mieux, mais Cook a déclaré que les réunions en face à face n’étaient pas le meilleur moyen de se confronter, il a donc hâte que tout le monde retourne dans leurs bureaux.

Cook a également évoqué la diversité et l’inclusion, l’équité salariale chez Apple, Apple TV+, la réglementation de l’App Store, les objectifs éducatifs d’Apple et l’identité d’entreprise.

« À bien des égards, le monde a changé, mais Apple n’a pas changé dans ses fondations. Apple est composée de personnes qui veulent passer leur vie à créer des choses qui enrichissent la vie des autres, les rendant plus épanouies, plus créatives et plus humaines. Nous sommes à l’aise de dire non à beaucoup de choses et de nous concentrer sur les domaines où nous pouvons avoir le plus grand impact, en innovant sans relâche une technologie créée par les gens pour les gens et avec leur bien-être à l’esprit. À son meilleur et le plus prometteur, la technologie devrait nous aider à laisser le monde meilleur que nous ne l’avons trouvé. »

Pour l’avenir, Cook a déclaré qu’il ne voyait aucun défi en 2021, mais des opportunités qui devront être gérées « de manière créative, intelligente et diligente ». Cook a déclaré que dans les gammes de produits actuelles ‌d’iPhone‌, Mac et Apple Watch, il n’y avait jamais eu un ensemble de produits avec un plus grand potentiel pour l’avenir.

Cook a ajouté qu’il n’y avait jamais eu d’environnement plus difficile pour Apple que la pandémie de cette année, mais elle est optimiste quant à l’avenir et la société réfléchit toujours à la façon d’aider les communautés à émerger avec une reprise plus forte, plus juste et plus équitable « grâce à une technologie de classe mondiale qui place l’humanité au centre ».