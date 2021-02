La pandémie mondiale qui a débuté l’année dernière a eu un effet très positif sur les dépenses des utilisateurs de l’App Store, qui en 2020 ont augmenté de façon exponentielle. Et selon un nouveau rapport, cette tendance ne devrait pas ralentir dans les années à venir.

La plate-forme d’analyse Sensor Tower a publié ses projections des dépenses liées aux applications jusqu’en 2025 et affirme que l’App Store pourrait atteindre 185 milliards de dollars par an au cours des cinq prochaines années. C’est une projection vraiment optimiste, sachant qu’en 2020 l’App Store a généré un chiffre d’affaires de 72 milliards de dollars.

Sensor Tower n’indique pas seulement les données relatives aux dépenses futures sur l’App Store, mais ajoute que les revenus des applications pourraient dépasser ceux des jeux mobiles. Jusqu’à présent, les jeux représentaient la majorité des dépenses des utilisateurs sur l’App Store. Par exemple, sur les 72 milliards dépensés l’année dernière sur l’App Store, Sensor Tower note que les jeux représentaient 48 milliards de dollars. En d’autres termes, les jeux valent deux fois plus que les applications classiques. Cependant, cette tendance pourrait s’inverser au cours des prochaines années.

Le rapport indique également que les dépenses aux États-Unis vont légèrement baisser, les dépenses des utilisateurs devraient croître à un « rythme légèrement plus lent » au cours des prochaines années par rapport à la tendance mondiale.

En revanche, quatre pays européens ont dépassé la barre du milliard de dollars en 2020 entre l’App Store et le Play Store, un chiffre qui pourrait presque tripler d’ici 2025. Au cours des cinq prochaines années, 11 pays européens franchiront le cap du milliard de dollars et l’ensemble de l’Europe devrait atteindre 42 milliards de dollars de dépenses par an.