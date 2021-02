Disney+ a lancé sa chaîne Star pour les abonnés en Europe, offrant une gamme de contenus plus adaptée à un public adulte que le catalogue existant sur la plateforme.

La marque Star comprend du contenu des studios Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios et 20th Television qui s’adresse davantage aux adultes, par opposition au contenu pour tous les âges disponible sur Disney+ depuis le début. Star est la sixième marque à se lancer sur Disney+, aux côtés de Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic et Disney.

En Europe, Star propose 75 séries télévisées et plus de 280 films, dont quatre « Star Originals ». À l’occasion du lancement, Disney met en avant des séries telles que « Modern Family », « Lost », « 24 », « Family Guy » et « Grey’s Anatomy ». Parmi les films, on trouve des titres comme « Deadpool 2 », « Bachelor Party », « Commando », « Crimson Tide », « Con Air » et « The Grand Budapest Hotel ». À partir de mars, d’autres titres arriveront tels que «Pouvez-vous me pardonner», « La plage »de Danny Boyle, « Gone in 60 Seconds » et « Taken », tandis qu’en été toutes les saisons de la série « The Golden Girls » arrivera. De plus, Disney dit qu’il apportera plus de films Marvel aux abonnés en Europe d’ici un an.

La première fois que vous ouvrez Disney+ et sélectionnez Star, il vous sera demandé si vous souhaitez activer le contrôle parental. Différentes classes d’âge peuvent être définies pour différents profils, avec la possibilité de sélectionner un contenu adapté aux enfants de 6, 9, 12, 14, 16 et 18 ans. Pour un niveau de sécurité supplémentaire, chaque profil peut également être protégé par code PIN et un mode spécial pour les enfants peut être activé pour les moins de 7 ans.

Le canal supplémentaire s’accompagne d’une augmentation des prix en Europe. Disney+ coûte désormais 8,99 € par mois ou 89,90 € par an. Si vous êtes abonnés à CanalSat, alors il n’y a pas de surcoût. Il suffit de saisir votre mot de passe pour activer l’accès à Star.