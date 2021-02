Apple a prévu un premier événement spécial pour annoncer la sortie du documentaire de Billie Eilish sur Apple TV+. Il comprendra une performance de la chanteuse, des discussions avec le réalisateur R.J. Cutler et autres surprises.

« Billie Eilish: The World’s A Little Blurry » fera ses débuts sur le service de streaming d’Apple le jeudi 25 février. Il sera accompagné d’un événement mondial en direct pour célébrer sa sortie. L’événement spécial, animé par DJ Zane Lowe, comprendra une performance exclusive de « ilomilo », la chanson dont le documentaire tire son nom, ainsi que des interviews avec Eilish, le réalisateur R.J. Cutler et plus encore.

Comment suivre l’événement ?

L’événement débutera à 21h00, heure de l’Est (3h00 en France) et sera disponible en streaming via l’application Apple TV, Apple Music et la chaîne YouTube d’Eilish. Le documentaire, en revanche, sera distribué sur Apple TV+ immédiatement après cet événement.

Le documentaire racontera la vie de la jeune chanteuse et sa carrière explosive, avec des images intimes des coulisses. D’ici là, vous pouvez jeter un œil à la bande-annonce récemment publiée.