L’acteur et écrivain Leslie Jordan aura bientôt droit à son émission hebdomadaire sur Apple Music.

Mieux connu pour son rôle dans Will & Grace et plus récemment pour avoir publié des vidéos amusantes sur Instagram, Leslie Jordan, 65 ans, dirigera l’émission « Hunker Down Radio » sur la station Apple Music Country.

Tel que rapporté par People, Hunker Down Radio avec Leslie Jordan sera diffusé chaque semaine le dimanche à 20h00 heure française à partir du 28 février. L’émission sera disponible gratuitement sur Apple Music Country, l’une des stations de radio en direct proposées par Apple. L’auteur-compositeur-interprète Travis Howard se joindra à Jordan en tant que co-animateur de l’émission qui diffusera principalement de la musique country.

Voici la description officielle proposée par Apple :

« Dans cette émission, en plus de s’ouvrir sur sa vie, Leslie Jordan, avec son co-animateur Travis Howard, partagera sans aucun doute aux auditeurs certaines de ses blagues impertinentes, ainsi que des listes de lecture pleines de chansons country, gospel et blues. »

Bien que Jordan ait joué dans plusieurs films et séries télévisées, il n’a jamais présenté une émission de radio auparavant : « J’ai fait Broadway. J’étais dans The Help. J’ai fait des longs métrages. J’ai fait tellement de télévision. J’ai fait toutes les sitcom terribles connues de l’homme depuis 30 ou 40 ans. Mais je n’ai jamais fait une émission de radio », raconte l’acteur.

Pendant la pandémie, Leslie Jordan a utilisé son compte Instagram pour partager des vidéos amusantes sur son travail et sa vie personnelle, et elle compte maintenant 5,6 millions d’abonnés.