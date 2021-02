Ces derniers temps, on a beaucoup parlé des futures Apple Glass, à savoir les lunettes AR sur lesquelles planchent depuis un moment Apple. Étonnamment, il semble que Samsung développe également ses propres lunettes AR.

Un leaker connu sous le nom de WalkingCat a partagé des vidéos Samsung apparemment officielles représentant deux produits appelés « Samsung Glasses Lite » et « Samsung AR Glasses« .

Les Samsung Glasses Lite donnent à l’utilisateur l’illusion d’un écran 2D, qui peut être utilisé comme un cinéma virtuel ou un moniteur d’ordinateur, et la vidéo divulguée montre diverses utilisations pratiques, telles que le pilotage d’un drone avec une vue à la première personne. Ces lunettes ne semblent pas répondre aux gestes, mais s’appuient sur une smartwatch Samsung pour les commandes, ou même un clavier et une souris en mode « Dex ». Elles ne semblent pas non plus capables d’afficher des objets 3D ou d’offrir un large champ de vision. Enfin, la vidéo montre également la présence d’un « mode lunettes de soleil » avec gradation automatique.

En revanche, les Samsung AR Glasses semblent être un produit AR haut de gamme, similaire à l’HoloLens de Microsoft. L’appareil est capable d’afficher des objets et des environnements 3D interactifs avec un champ de vision beaucoup plus large. Contrairement au modèle Lite, elles semblent répondre aux gestes de la main et du bras. Il est raisonnable de s’attendre à ce que les fonctionnalités supplémentaires de l’appareil se traduisent par un prix beaucoup plus élevé.

and….. this is the 3D holographic version https://t.co/PXDAHjDNWb — WalkingCat (@_h0x0d_) February 21, 2021

Ce n’est pas la première fois que des informations apparaissent sur les futures lunettes « intelligentes » de Samsung, mais dans ce cas, il ne s’agit pas de brevets ou autres. Pour le moment, il n’est pas clair si ces vidéos présentent de près des produits finis ou des concepts conçus par Samsung. Si elles étaient « officielles », elles montreraient cependant que la société s’apprête à entrer prochainement sur ce marché et concurrencer les futurs produits Apple.