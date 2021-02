Le Huawei Mate X2 est enfin officiel ! La firme chinoise propose le troisième smartphone pliable vu à ce jour sur le marché chinois.

C’est un appareil change beaucoup par rapport au modèle précédent et intègre ce qui a déjà été vu avec les appareils de la série Z Fold de Samsung.

Le nouveau Huawei Mate X2 dispose d’une grande dalle interne presque carré de 8 pouces (rapport d’aspect 8:7,1) et d’un panneau externe de 6,45 pouces à utiliser lorsque l’appareil est fermé. À bord, nous trouvons 8 Go de RAM, jusqu’à 512 Go de mémoire interne et le processeur Kirin 9000 avec prise en charge de la 5G.

À gauche l’écran pliable interne, à gauche l’écran externe

Grâce à la charnière multidimensionnelle, le mécanisme de fermeture de l’écran interne est a été amélioré. Il permet de garder l’épaisseur de l’appareil inchangée dans toutes ses parties aussi bien ouvert que fermé. C’est un très bon résultat pour Huawei compte tenu également du grand changement de conception par rapport aux modèles précédents.

À gauche le profil du Huawei Mate X2, à droite celui du Z Fold2 de Samsung

L’appareil dispose d’un module photographique Leica à l’arrière avec 4 capteurs et un module avant pour l’affichage externe. Il n’y a pas de caméra au niveau du panneau interne, ce qui ne facilitera pas les conférences téléphoniques si vous devez garder la caméra active pendant l’appel.

Les couleurs de l’appareil disponibles au lancement

Passons à la liste des spécifications techniques complètes de l’appareil :

Processeur Kirin 9000 avec module 5G interne : puce octa-core avec fréquence maximale de 3,13 GHz

GPU Mali-G78 + NPU Dual Big Core avec NPU Tiny Core

Prise en charge de Dual-SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS + Glonass + Beidou + Galileo, USB-C

8 Go de RAM

256 ou 512 Go de mémoire interne

Écran OLED interne de 8 pouces avec taux de rafraîchissement de 90 Hz et 413ppi

Écran externe OLED de 6,45 pouces avec taux de rafraîchissement de 90 Hz et 456ppi

Caméra arrière 50MP + 16MP + 12MP + 8MP

Caméra frontale 16MP

Batterie 4500mAh avec prise en charge de la charge rapide jusqu’à 55W

EMUI 11 basé sur Android 10

La société a également déclaré que l’appareil recevrait la mise à jour HarmonyOS plus tard dans l’année.

Pour le moment, on ne sait pas si et quand l’appareil arrivera en Europe.

En ce qui concerne le marché chinois, deux variantes différentes du Huawei Mate X2 seront disponibles dans les couleurs Blanc, Bleu cristal noir et Rose cristal. La variante 8 + 256 Go coûte environ 2290 € à un taux de change, tandis que la variante 8 + 512 Go coûte environ 2400 €.