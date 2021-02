La série dramatique intitulée « The Mosquito Coast » sera officiellement disponible le 30 mars sur Apple TV+. Avec Justin Theroux, Melissa George, Logan Polish et Gabriel Bateman, la série sera basée sur le roman à succès du même nom.

« De l’écrivain et créateur primé Neil Cross et basé sur le best-seller de Paul Theroux célébrant son 40e anniversaire cette année, « The Mosquito Coast » est une aventure captivante qui suit le périlleux voyage de l’idéaliste radical et inventeur brillant, Allie. Fox (joué par Justin Theroux), qui emmènera sa famille au Mexique quand ils se retrouveront soudainement en fuite du gouvernement américain. »

En plus de la date de sortie, Apple TV+ a également partagé le premier teaser de la série, qui durera sept épisodes. Les producteurs sont Neil Cross aux côtés de Rupert Wyatt, ce dernier réalisant également les deux premiers épisodes.